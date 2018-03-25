«Хьюстон» побил рекорд организации, одержав 59 побед в регулярном чемпионате

Для «Хьюстон Рокетс» победа над «Нью-Орлеан Пеликанс» стала 59-й в нынешнем регулярном чемпионате НБА. Таким образом, «Хьюстон» установил новый рекорд организации по этому показателю. При этом команде предстоит провести ещё 9 поединков.