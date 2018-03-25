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«Хьюстон» побил рекорд организации, одержав 59 побед в регулярном чемпионате
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«Хьюстон» побил рекорд организации, одержав 59 побед в регулярном чемпионате 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Для «Хьюстон Рокетс» победа над «Нью-Орлеан Пеликанс» стала 59-й в нынешнем регулярном чемпионате НБА. Таким образом, «Хьюстон» установил новый рекорд организации по этому показателю. При этом команде предстоит провести ещё 9 поединков.
Предыдущее высшее достижение в истории «Рокетс» в 58 побед в регулярном чемпионате было установлено в сезоне-1993/94 под руководством главного тренера Руди Томьяновича. Тогда «Хьюстон» впоследствии стал чемпионом, завоевав первый титул за время своего существования.
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