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Трипл-дабл Леброна принес «Кливленду» победу над «Чикаго»
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Трипл-дабл Леброна принес «Кливленду» победу над «Чикаго» 

Газета.Ru 17 часов назад
Фото: Reuters
«Кливленд Кавальерс» на выезде одолел «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 114:109 в пользу гостей, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей самым результативным стал Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 33 очков, 12 подборов и 12 передач. У хозяев площадки лучшим был Дензел Валентайн, который набрал 34 очка.
НБА Регулярный чемпионат
"Чикаго Буллз" (Чикаго) — «Кливленд Кавальерс» (Кливленд) — 109:114 (31:32, 21:37, 29:16, 28:29)
"Чикаго Буллз": Валентайн — 34, Портис — 15, Пэйн — 13, Ципсер — 11, Блэкени — 10, Фелисио — 10, Грант — 6, Нваба — 5, Холидей — 5, Лопес, Ашик, Данн, Маркканен, Лавин, Арчидиаконоу, Вонле
"Кливленд Кавальерс": Джеймс — 33, Грин — 21, Кларксон — 19, Жижич — 14, Кальдерон — 9, Хилл — 8, Холланд — 5, Смит — 5, Корвер, Перрантес, Худ, Томпсон, Лав, Осман, Нэнс
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