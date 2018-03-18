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«Хьюстон» победил «Нью-Орлеан», Харден набрал 32 очка
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«Хьюстон» победил «Нью-Орлеан», Харден набрал 32 очка 

Чемпионат.com 19 часов назад
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» на домашней площадке уступил лидеру сезона «Хьюстон Рокетс» со счётом 101:107 (29:32, 25:28, 18:24, 29:23).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал главный фаворит в борьбе за звание MVP регулярного чемпионата Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 11 подборов. Также дабл-дабл оформил центровой «Рокетс» Клинт Капела (13 очков и 11 подборов).
В составе «Нью-Орлеана» дабл-дабл оформил лучший игрок второй половины сезона Энтони Дэвис (26 очков, 13 подборов).
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