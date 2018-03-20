«Сан-Антонио» оказался сильнее «Голден Стэйт», Олдридж оформил дабл-дабл

Во встрече регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз». Матч прошёл в Сан-Антонио в «Эйти-энд-Ти-центре» и завершился победой хозяев — 89:75 (30:21, 19:20, 12:22, 28:12).