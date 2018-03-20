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«Сан-Антонио» оказался сильнее «Голден Стэйт», Олдридж оформил дабл-дабл
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«Сан-Антонио» оказался сильнее «Голден Стэйт», Олдридж оформил дабл-дабл 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: Twitter NBA
Во встрече регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз». Матч прошёл в Сан-Антонио в «Эйти-энд-Ти-центре» и завершился победой хозяев — 89:75 (30:21, 19:20, 12:22, 28:12).
Лучшим игроком встречи стал центровой «Спёрс»Ламаркус Олдридж, заработавший дабл-дабл из 33 очков и 12 подборов. Патрик Миллз набрал 12 очков, Дэнни Грин — 11. В составе «Уорриорз» самым результативным стал разыгрывающий Куинн Кук, в активе которого 20 очков. Кевон Луни отметился 12 очками. Андре Игуодала и Ник Янг оформили по 10 очков.
Отметим, что лидеры «Голден Стэйт» Стивен Карри, Клей Томпсон и Кевин Дюрант продолжают восстановление после повреждений.
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