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«Сан-Антонио» победил «Миннесоту», Олдрижд отметился 39 очками
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«Сан-Антонио» победил «Миннесоту», Олдрижд отметился 39 очками 

Чемпионат.com 17 часов назад
Фото: Twitter NBA
В матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» оказался сильнее «Миннесоты Тимбервулвз». Встреча, состоявшаяся в Сан-Антонио в «Эйти-энд-Ти-центре», закончилась уверенной победой хозяев — 117:101 (23:24, 38:26, 29:31, 27:20).
Лучшим игроком матча стал центровой «Спёрс» Ламаркус Олдридж, заработавший дабл-дабл из 39 очков и 10 подборов. Руди Гэй набрал 14 очков, Дэнни Грин и Патрик Миллз оформили по 12 очков. В составе «волков» самым результативным стал Карл-Энтони Таунс, отметившийся 23 очками. Эндрю Уиггинз записал на свой счёт 21 очко, Джефф Тиг — 16.
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