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«Сан-Антонио» победил «Нью-Орлеан» благодаря 25-и очкам Олдриджа
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«Сан-Антонио» победил «Нью-Орлеан» благодаря 25-и очкам Олдриджа 

Газета.Ru 23 часа назад
Фото: Twitter NBA
«Сан-Антонио Сперс» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 98:93, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей самым результативным стал ЛаМаркус Олжридж, набравший 25 очков. У «Пеликанс» Дрю Холидей отметился 24-я баллами.
"Сперс" выиграли второй матч подряд.
В других матчах дня «Чикаго» победил «Мемфис» (111:110), а «Филадельфия» выиграла у «Нью-Йорк Никс» (118:110).
НБА. Регулярный чемпионат "Сан-Антонио Сперс" (Сан-Антонио) — «Нью-Орлеан Пеликанс» (Новый Орлеан) — 98:93 (37:26, 23:32, 18:15, 20:20)
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