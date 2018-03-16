«Сан-Антонио» победил «Нью-Орлеан» благодаря 25-и очкам Олдриджа

«Сан-Антонио Сперс» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 98:93, сообщает "Советский спорт"

В составе победителей самым результативным стал ЛаМаркус Олжридж, набравший 25 очков. У «Пеликанс» Дрю Холидей отметился 24-я баллами.

"Сперс" выиграли второй матч подряд.

В других матчах дня «Чикаго» победил «Мемфис» (111:110), а «Филадельфия» выиграла у «Нью-Йорк Никс» (118:110).

НБА. Регулярный чемпионат "Сан-Антонио Сперс" (Сан-Антонио) — «Нью-Орлеан Пеликанс» (Новый Орлеан) — 98:93 (37:26, 23:32, 18:15, 20:20)