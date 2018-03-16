«Юта» обыграла «Финикс» и одержала восьмую победу подряд в НБА

«Юта Джаз» разгромила «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает ТАСС

Встреча, прошедшая в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 116:88 в пользу хозяев. В составе победителей дабл-даблы оформили центровой Руди Гобер (21 очка, 13 подборов) и разыгрывающий Рики Рубио (12 очков, 11 передач).

"Юта" одержала восьмую победу подряд, а для «Санз» это 17 поражение в 18 матчах.

НБА. Регулярный чемпионат "Юта Джаз" (США, Солт-Лейк-Сити) — «Финикс Санз» (США, Финикс) — 116:88 (20:23, 36:20, 25:23, 35:22)