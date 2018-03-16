Ещё
«Юта» обыграла «Финикс» и одержала восьмую победу подряд в НБА
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Юта» обыграла «Финикс» и одержала восьмую победу подряд в НБА 

Газета.Ru 21 час назад
Фото: Газета.Ru
«Юта Джаз» разгромила «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 116:88 в пользу хозяев. В составе победителей дабл-даблы оформили центровой Руди Гобер (21 очка, 13 подборов) и разыгрывающий Рики Рубио (12 очков, 11 передач).
"Юта" одержала восьмую победу подряд, а для «Санз» это 17 поражение в 18 матчах.
НБА. Регулярный чемпионат "Юта Джаз" (США, Солт-Лейк-Сити) — «Финикс Санз» (США, Финикс) — 116:88 (20:23, 36:20, 25:23, 35:22)
Газета.Ru: последние новости
УНИКС уступил "Баварии" и покинул баскетбольный Еврокубок ЦСКА победил ВЭФ в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу Четыре ключевых баскетболиста "Химок" не сыграют с "Маккаби" в Евролиге
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение