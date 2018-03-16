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«Денвер» одолел «Детройт», трипл-дабл в активе Йокича
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«Денвер» одолел «Детройт», трипл-дабл в активе Йокича 

Чемпионат.com 22 часа назад
В матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» переиграл «Детройт Пистонс». Встреча прошла в денверском «Пепси-центре» и закончилась победой хозяев — 120:113 (33:29, 32:22, 33:33, 22:29).
Лучшим игроком стал центровой «Денвера» Никола Йокич, заработавший трипл-дабл из 23 очков, 12 подборов и 10 передач. Джамал Мюррей набрал 26 очков, Уилл Бартон — 23. У «Детройта» самым полезным стал Андре Драммонд, в активе которого дабл-дабл из 21 очка и 17 подборов. Блэйк Гриффин отметился 26 очками, Дуайт Байкс — 22.
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