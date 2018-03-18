«Юта» одержала девятую победу подряд, победив «Сакраменто»

В матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» переиграл «Сакраменто Кингз». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на «Вивинт Смарт Хоум Арене» и закончилась победой хозяев — 103:97 (32:27, 18:27, 30:25, 23:18).

Самым результативным игроком стал защитник «Юты» Донован Митчелл, набравший 28 очков. Центровой Руди Гобер записал на свой счёт дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов. Рики Рубио Джо Инглс оформили по 14 очков. В составе «Сакраменто» Бадди Хилд набрал 23 очка, Богдан Богданович — 12. Де'Аарон Фокс отметился 11 очками.

«Юта Джаз» одержал девятую победу подряд и 21-ю в последних 23 матчах.