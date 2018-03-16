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«Юта» разгромила «Финикс», у Гобера и Рубио по дабл-даблу
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«Юта» разгромила «Финикс», у Гобера и Рубио по дабл-даблу 

Чемпионат.com 21 час назад
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» не оставил шансов «Финикс Санз». Встреча состоялась в Солт-Лейк-Сити на «Вивинт Смарт Хоум Арене» и завершилась победой хозяев — 116:88 (20:23, 36:20, 25:23, 35:22).
В составе «Юты» центровой Руди Гобер (21 очка, 13 подборов) и разыгрывающий Рики Рубио (12 очков, 11 передач) оформили по дабл-даблу. Джо Ингс набрал 17 очков, Джо Краудер — 15. У «Финикса» самым результативным стал Ти Джей Уоррен, отметившийся 19 очками. В активе Джоша Джексона 17 очков.
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