Леброн Джеймс и Тайрон Лю устроили перепалку во время игры

Лидер «Кливленда» Леброн Джеймс вступил в словесную перепалку с главным тренером команды Тайроном Лю. Это случилось во время матча регулярного чемпионата НБА с «Портлендом» (105:113). Как сообщает Yahoo ! Sports, Лю предъявил претензии Джеймсу после ряда неудачных действий игрока в атаке, после чего они начали спорить прямо на скамейке запасных. В этой встрече Джеймс набрал 35 очков и сделал 14 подборов. LeBron James and Tyronn Lue discussing some dinner plans? 😅 pic.twitter.com/KqiTy7zNuW — Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 16 марта 2018 г.