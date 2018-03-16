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Россия обновила рекорд по набранным очкам в еврокубках
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Россия обновила рекорд по набранным очкам в еврокубках 

Евро-футбол.Ру 17 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Российские клубы в текущем сезоне установили новый рекорд по набранным очкам в еврокубках.
По итогам матчей 1/8 финала Лиги Европы на счету России стало 12400 баллов.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в сезоне 2015/16 — 11500 очков.
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