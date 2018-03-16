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Россия обновила рекорд по набранным очкам в футбольных еврокубках
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Россия обновила рекорд по набранным очкам в футбольных еврокубках 

Newsru.com 17 часов назад
Фото: Newsru.com
Российские клубы в нынешнем сезоне обновили рекорд по набранным очкам в главных еврокубках — в Лиге Европы и Лиге чемпионов.
По итогам матчей 1/8 финала Лиги Европы, в которых победу сумел одержать только московский ЦСКА, Россия на данный момент
набрала 12 400 очков
в сезонном рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Предыдущий рекорд, зафиксированный в сезоне-2015/16, составлял 11 500 баллов.
Напомним, что армейцы накануне
сумели пробиться в восьмерку сильнейших
клубов Лиги Европы, одолев по сумме двух матчей французский «Лион» благодаря большему числу голов на выезде.
В последний раз ЦСКА выступал в четвертьфинале еврокубка в сезоне-2009/10, когда уступил на этой стадии Лиги чемпионов будущему победителю турнира — миланскому «Интеру». Во втором по значимости еврокубке армейцы достигали подобного успеха в сезоне-2004/05 и в итоге стали победителями турнира, который тогда еще назывался Кубком УЕФА.
Победа ЦСКА над «Лионом» также приблизила Россию к пятому месту в сводном рейтинге УЕФА по итогам пяти сезонов, на основе которого определяется
представительство стран в еврокубках
сезона-2019/20.
Суммарный коэффициент России составляет 53,182 балла, Франции — 55,415. У обеих стран осталось по одному представителю — вместе с ЦСКА в четвертьфинал Лиги Европы вышел «Марсель».
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