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Умер владелец клуба НБА «Нью-Орлеан»
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Умер владелец клуба НБА «Нью-Орлеан» 

RT на русском 14 часов назад
На 91-м году жизни умер владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Орлеан Пеликанз» и клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Сейнтс» Том Бенсон. Об этом сообщает официальный Twitter НБА.
В 1985 году Бенсон приобрёл клуб НФЛ «Сэйнтс», а в 2012 году стал владельцем баскетбольного клуба, который переименовал с «Хорнетс» в «Пеликанс». Он управлял обоими клубами до конца своей жизни. Его жена Гейл получила всё в наследство. Ранее экс-игрок ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 38-летний Рэсул Батлер погиб в ДТП в пригороде Лос-Анджелеса.
RT на русском: последние новости
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