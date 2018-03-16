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Массимилиано Аллегри: Буффон и Игуаин выйдут в стартовом составе против СПАЛа, некоторым дадим отдохнуть
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Массимилиано Аллегри: Буффон и Игуаин выйдут в стартовом составе против СПАЛа, некоторым дадим отдохнуть 

Советский спорт 11 часов назад
«В последних трех матчах они (СПАЛ) набрали семь очков, а в десяти последних матчах они не проигрывали. Для них это исторический матч.
Наша защита? И Бардзальи, и Ругани могут сыграть. Я еще не определился со всеми позициями, но Буффон сыграет в воротах. Маркизио и Бентанкур всегда играли хорошо, когда принимали участие в матчах. Нам нужно выпустить состав, который сможет победить СПАЛ.
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С Игуаином все нормально, он сыграет. Манджукич же не в оптимальных кондициях. Он провел много матчей и всегда играл важную роль для команды», — цитирует Аллегри Football Italia.
Матч СПАЛ — «Ювентус» состоится 17 марта и начнется в 22:45 по Москве.
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