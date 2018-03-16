Данк Хантера и победный бросок де Коло — в обзоре матче «Фенербахче» — ЦСКА

Официальный канал Евролиги в YouTube представил обзор поединка 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги между «Фенербахче» и ЦСКА. Победу в нём одержали «армейцы» (81:79).

В ролике представлены эффектные данки в исполнении форварда «Фенербахче» Яна Веселы , красивый данк в исполнении центрового ЦСКА Отелло Хантера, точный трёхочковый в исполнении Андрея Воронцевича и баззер-битер в исполнении защитника москвичей Нандо де Коло, который принёс его команде победу.

Обзор поединка «Фенербахче» — ЦСКА можно посмотреть на официальном канале Евролиги в YouTube.