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24 очка Риверса и дабл-дабл Калатеса помогли «Панатинаикосу» обыграть «Уникаху»
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24 очка Риверса и дабл-дабл Калатеса помогли «Панатинаикосу» обыграть «Уникаху» 

Чемпионат.com 4 часа назад
«Панатинаикос» завоевал выездную победу над «Уникахой» в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Первая половина встречи прошла под диктовку команды из Малаги. К большому перерыву преимущество «Уникахи» составляло двенадцать очков — 44:32.
Во второй половине матча «Панатинаикос» полностью доминировал на паркете и сумел не только отыграться, но и оформить победу с двузначным преимуществом — 90:79.
Самым результативным в составе греческой команды стал Кей Си Риверс, набравший 24 очка. Близок к трипл-даблу был Ник Калатес (12 очков+8 подборов+11 передач). У «Уникахи» 19 очков в активе Неманьи Недовича.
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