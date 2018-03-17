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Андрей Воронцевич: «Противостояние ЦСКА — „Фенербахче“ — одно из самых интересных в Европе»
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Андрей Воронцевич: «Противостояние ЦСКА — „Фенербахче“ — одно из самых интересных в Европе» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич считает, что его команда смогла хорошо подготовиться к матчу 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Фенербахче». Напомним, что москвичи победили со счетом 81:79.
— Противостояние между «Фенербахче» и ЦСКА является одним из самых увлекательных в европейском баскетболе. Наш соперник — это отличная команда, но мы прекрасно подготовились, — цитирует официальный сайт Евролиги Воронцевича. — Мы упорно работали и смогли взять реванш за поражение на нашей площадке.
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