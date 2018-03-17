«Лейкерс» уступили «Майами», Драгич набрал 30 очков

В заключительном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашнем паркете уступил «Майами Хит» со счётом 91:92 (24:25, 26:25, 21:24, 20:18). Для «Лейкерс» это всего четвёртое поражение в последних 12 матчах.

Самым результативным игроком матча в составах обеих команд стал разыгрывающий «Майами» Горан Драгич , набравший 30 очков.

Форвард «Лейкерс» Джулиус Рэндл оформил дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов. Новичок «озёрников» Лонзо Болл отметился 9 очками, 8 подборами и 8 передачами.