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«Лейкерс» уступили «Майами», Драгич набрал 30 очков
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«Лейкерс» уступили «Майами», Драгич набрал 30 очков 

Чемпионат.com 19 часов назад
В заключительном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашнем паркете уступил «Майами Хит» со счётом 91:92 (24:25, 26:25, 21:24, 20:18). Для «Лейкерс» это всего четвёртое поражение в последних 12 матчах.
Самым результативным игроком матча в составах обеих команд стал разыгрывающий «Майами» Горан Драгич, набравший 30 очков.
Форвард «Лейкерс» Джулиус Рэндл оформил дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов. Новичок «озёрников» Лонзо Болл отметился 9 очками, 8 подборами и 8 передачами.
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