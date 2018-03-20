«Индиана» победила «Лейкерс», несмотря на 27 очков Кузмы 

Во встрече регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» оказался сильнее «Лос-Анджелес Лейкерс». Матч прошёл в Индианаполисе в «Банкерс Лайф Филдхаус» и закончился победой хозяев — 110:100 (29:37, 28:22, 35:21, 18:20).
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Лейкерс» Кайл Кузма, который набрал 27 очков. В активе центрового Брука Лопеса 23 очка. Джулиус Рэндл отметился 21 очком. В составе «Индианы» лучшим стал Майлз Тёрнер, оформивший 21 очко. Виктор Оладипов набрал 20 очков, Таддеус Янг — 18.
«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел третье поражение кряду.