Президент баскетбольного ЦСКА рассказал о лидерстве команды в Евролиге 

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин рассказал с чем связано лидерство команды в Евролиге.
"Пока не время раздавать оценки и заниматься самовосхвалением. Наступает время самых серьезных и напряженных игр. Когда закончится сезон, будем оценивать, обсуждать и анализировать наши результаты. На этой неделе нас ждут очень напряженные матчи с «Химками» и «Олимпиакосом». Времени расслабляться нет. Главное, что мы получили преимущество своей площадки в плей-офф Евролиги. Это та задача, которую мы ставили перед собой на старте регулярного сезона", — цитирует Ватутина газета «Известия».