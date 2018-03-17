Защитник «Црвены Звезды» Фелдейн признан MVP 26-го тура баскетбольной Евролиги 

Защитник белградской «Црвены Звезды» Джеймс Фелдейн признан самым ценным игроком (MVP) 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщается на официальном сайте турнира.
"Црвена Звезда" в четверг на своем паркете нанесла поражение испанской «Валенсии» — 106:90. Фелдейн в этой игре набрал 30 очков и завершил встречу с показателем полезности «32».
Вторым в списке самых ценных игроков тура стал защитник Алексей Швед из «Химок». В 26-м туре химчане со счетом 94:91 одержали выездную победу над «Маккаби» из Тель-Авива, а Швед сделал дабл-дабл из 22 очков и 12 передач. Его показатель полезности составил «29».