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АПЛ: «Борнмут» и «Кристал Пэлас» одержали победы
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АПЛ: «Борнмут» и «Кристал Пэлас» одержали победы 

LiveSport.Ru 7 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
В Борнмуте и Хаддерсфилде состоялись матчи 31-го тура АПЛ.
«Борнмут» дома переиграл «Вест Бромвич» со счетом 2:1.
Победу хозяевам поля принесли голы Джордона Айба и Джуниора Станисласа. У гостей отличился Джей Родригес.
После этого матча «Борнмут» набрал 36 очков, а у аутсайдера АПЛ «Вест Бромвича» осталось 20 очков.
«Хаддерсфилд» на своем поле уступил «Кристал Пэлас» со счетом 0:2.
Три очка гостям удалось завоевать благодаря голам Джеймса Томкинса и Луки Миливоевича.
У «Кристал Пэлас» теперь 30 очков, у «Хаддерсфилда» осталось 31 очко.
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