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«Эдмонтон» победил «Флориду», Дадонов и Слепышев очков не набрали
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«Эдмонтон» победил «Флориду», Дадонов и Слепышев очков не набрали 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
«Эдмонтон» в гостях обыграл «Флориду» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Ойлерз» идет на 13-м месте в турнирной таблице Запада, а «Пантерз» занимают 9-ю строчку на Востоке.
В составе победителей по два (1+1) очка набрали Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид и Тай Рэтти. Форвард Антон Слепышев провел на льду 12 минут, нанес два броска и заработал показатель полезности "-2". Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов очков не набрал, отыграл 22 минуты и нанес пять бросков по воротам.
Регулярный чемпионат
"Флорида" — «Эдмонтон» — 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)
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