«Эдмонтон» победил «Флориду», Дадонов и Слепышев очков не набрали

«Эдмонтон» в гостях обыграл «Флориду» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Ойлерз» идет на 13-м месте в турнирной таблице Запада, а «Пантерз» занимают 9-ю строчку на Востоке.

Регулярный чемпионат

"Флорида" — «Эдмонтон» — 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)