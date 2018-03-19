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Дабл-дабл Дэвиса принес «Нью-Орлеану» победу над «Бостоном»
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Дабл-дабл Дэвиса принес «Нью-Орлеану» победу над «Бостоном» 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: USA Today Sports
«Нью-Орлеан Пеликанс» на своей площадке обыграли «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 108:89, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей самым результативным стал Энтони Дэвис, отличившийся дабл-даблом (34 очка, 11 подборов). У «Бостона» Джейсон Тейтум отметился 23-я баллами.
"Пеликас" прервали серию из двух поражений подряд.
НБА. Регулярный чемпионат "Нью-Орлеан Пеликанс" (Новый Орлеан) — «Бостон Селтикс» (Бостон) — 108:89 (20:28, 27:21, 35:27, 24:9)
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