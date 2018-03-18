Ещё
«Никс» прервал девятиматчевую серию поражений, переиграв «Шарлотт»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Никс» прервал девятиматчевую серию поражений, переиграв «Шарлотт» 

Чемпионат.com 18 часов назад
Во встрече регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» не оставил шансов «Шарлотт Хорнетс». Матч состоялся в Нью-Йорке в «Мэдисон Сквер Гарден» и завершился победой хозяев — 124:101 (22:24, 35:26, 42:17, 25:34).
Самым результативным игроком стал защитник «Никс» Тим Хардуэй-младший, в активе которого 25 очков. Его одноклубник Франк Нтиликна набрал 15 очков, Трэй Бурк — 14. В составе «Шарлотт» лучшим стал центровой Дуайт Ховард, заработавший дабл-дабл из 14 очков и 13 подборов. Дуэйн Бэйкон набрал 15 очков, Малик Монк и Фрэнк Камински записали на свой счёт по 12 очков.
«Нью-Йорк Никс» победил во второй раз в последних 17 матчах, а также прервал девятиматчевую серию поражений.
Чемпионат.com: последние новости
Аналитики: ЦСКА на выезде проиграет «Фенербахче» в баскетбольной Евролиге Дабл-дабл Элегара не спас «Локомотив-Кубань» в матче с «Цмоки-Минск» «Хьюстон» победил «Нью-Орлеан», Харден набрал 32 очка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Зенита» решил покинуть Россию38
Российский болельщик помешал биатлонисту Бабикову7
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
У Иванович и Швайнштайгера родился ребенок9
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение