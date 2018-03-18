«Никс» прервал девятиматчевую серию поражений, переиграв «Шарлотт»

Во встрече регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» не оставил шансов «Шарлотт Хорнетс». Матч состоялся в Нью-Йорке в «Мэдисон Сквер Гарден» и завершился победой хозяев — 124:101 (22:24, 35:26, 42:17, 25:34).

Самым результативным игроком стал защитник «Никс» Тим Хардуэй-младший , в активе которого 25 очков. Его одноклубник Франк Нтиликна набрал 15 очков, Трэй Бурк — 14. В составе «Шарлотт» лучшим стал центровой Дуайт Ховард, заработавший дабл-дабл из 14 очков и 13 подборов. Дуэйн Бэйкон набрал 15 очков, Малик Монк Фрэнк Камински записали на свой счёт по 12 очков.

«Нью-Йорк Никс» победил во второй раз в последних 17 матчах, а также прервал девятиматчевую серию поражений.