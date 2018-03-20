«Бруклин» без Мозгова нанес поражение «Мемфису» в НБА 

«Бруклин Нетс» победил «Мемфис Гризлис» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 118:115, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей Аллен Крэбб и Карис ЛеВерт отметились 22-я очками. У «Мемфиса» Эндрю Харрисон набрал 19 баллов.
Центровой «Нетс» Тимофей Мозгов не принимал участия в матче.
"Гризлис" проиграли в 20-й раз за последние 21 матч. «Бруклин» выиграл вторую подряд игру.
В другом поединке «Нью-Йорк Никс» выиграл у «Чикаго» (110:92).
НБА. Регулярный чемпионат "Бруклин Нетс" (Нью-Йорк) — «Мемфис Гризлис» (Мемфис) — 118:115 (32:31, 33:32, 22:31, 31:21)