42 очка Хардена помогли «Хьюстону» прервать победную серию «Портленда» 

«Хьюстон Рокетс» в гостях нанес поражение «Портленд Триал Блейзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 115:111, сообщает "Советский спорт".
Самым результативным игроком в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 42 очка. У «Портленда» дабл-даблом отметился Юсуф Нуркич (21 балл, 11 подборов).
"Триал Блейзерс" прервали 13-матчевую победную серию. «Рокетс» выиграли шестой матч подряд.
НБА. Регулярный чемпионат "Портленд Триал Блейзерс" (Портленд) — «Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — 111:115 (31:27, 24:28, 32:31, 24:29)