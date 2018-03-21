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42 очка Хардена помогли «Хьюстону» прервать победную серию «Портленда»
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42 очка Хардена помогли «Хьюстону» прервать победную серию «Портленда» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
«Хьюстон Рокетс» в гостях нанес поражение «Портленд Триал Блейзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 115:111, сообщает "Советский спорт".
Самым результативным игроком в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 42 очка. У «Портленда» дабл-даблом отметился Юсуф Нуркич (21 балл, 11 подборов).
"Триал Блейзерс" прервали 13-матчевую победную серию. «Рокетс» выиграли шестой матч подряд.
НБА. Регулярный чемпионат "Портленд Триал Блейзерс" (Портленд) — «Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — 111:115 (31:27, 24:28, 32:31, 24:29)
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