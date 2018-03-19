«Портленд» обыграл «Клипперс» и одержал 13-ю победу подряд в НБА 

«Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 122:109 в пользу гостей. В составе победителей самым результативным игроком стал Дэмьен Лиллард, набравший 23 очка.
Для «Портленда» это 13-я победа подряд в регулярном чемпионате.
НБА. Регулярный чемпионат "Лос-Анджелес Клипперс" (США, Лос-Анджелес) — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (США, Портленд) — 109:122 (18:24, 34:34, 29:33, 28:31)