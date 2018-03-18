Три голкипера признаны главными звездами дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила тройку лучших игроков по итогам дня в регулярном чемпионате лиги. Первой звездой дня стал голкипер «Нью-Джерси» Кейт Кинкейд , отразивший все 38 бросков по своиим воротам в игре против «Лос-Анджелеса» (3:0).

Второй звездой дня стал вратарь «Торонто» Кертис Макэлхинни, на счету которого 33 сэйва в игре против «Монреаля» (4:0). Тройку лучших замкнул еще один вратарь — Тукка Раск из «Бостона» также отметился шатаутом. В его активе 23 отраженных броска в игре с «Тампой» (3:0).