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Три голкипера признаны главными звездами дня в НХЛ
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Три голкипера признаны главными звездами дня в НХЛ 

Спорт-Экспресс 14 часов назад
НХЛ на своем официальном сайте объявила тройку лучших игроков по итогам дня в регулярном чемпионате лиги. Первой звездой дня стал голкипер «Нью-Джерси» Кейт Кинкейд, отразивший все 38 бросков по своиим воротам в игре против «Лос-Анджелеса» (3:0).
Второй звездой дня стал вратарь «Торонто» Кертис Макэлхинни, на счету которого 33 сэйва в игре против «Монреаля» (4:0). Тройку лучших замкнул еще один вратарь — Тукка Раск из «Бостона» также отметился шатаутом. В его активе 23 отраженных броска в игре с «Тампой» (3:0).
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