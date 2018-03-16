Россия вновь обновила рекорд по набранным в еврокубках очкам

Российские клубы в нынешнем сезоне вновь обновили рекорд по набранным очкам в еврокубках — в Лиге Европы и Лиге чемпионов.

По итогам матчей наших команд в 1/8 финала Лиги Европы, в которых победу сумел одержать ЦСКА, Россия на данный момент набрала 12 400 очков в нынешнем сезоне. Предыдущий рекорд, зафиксированный в сезоне-2015/16, составлял 11 500 очков.

ЦСКА на стадии 1/8 финала Лиги Европы одолел «Лион». В домашнем матче «армейцы» уступили со счётом 0:1, но в ответной встрече сумели одержать победу со счётом 3:2 и по итогам двухматчевого противостояния вышли в 1/4 финала турнира.