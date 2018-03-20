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Мощные данки Джеймса и Оладипо — в топ-10 дня в НБА
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Мощные данки Джеймса и Оладипо — в топ-10 дня в НБА 

Чемпионат.com 5 часов назад
НБА представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли мощные данки форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса, защитника «Сакраменто Кингз» Винса Картера, форварда «Чикаго Буллз» Ноа Вонле и защитника «Индианы Пэйсерс» Виктора Оладипо, а также роскошные аллей-упы разыгрывающего «Милуоки Бакс» Эрика Бледсо на форварда Янниса Адетокунбо и защитника «Майами Хит» Уэйна Эллингтона на центрового Эдриса Адебайо.
Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.
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Винс Картер стал 22-м в списке самых результативных игроков в истории НБА «Хьюстон» победил «Нью-Орлеан», Харден набрал 32 очка Трипл-дабл Джеймса помог «Кливленду» победить «Чикаго»
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