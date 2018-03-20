НБА представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли мощные данки форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса, защитника «Сакраменто Кингз» Винса Картера, форварда «Чикаго Буллз» Ноа Вонле и защитника «Индианы Пэйсерс» Виктора Оладипо, а также роскошные аллей-упы разыгрывающего «Милуоки Бакс» Эрика Бледсо на форварда Янниса Адетокунбо и защитника «Майами Хит» Уэйна Эллингтона на центрового Эдриса Адебайо.
Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.