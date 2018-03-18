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«Портленд» договорился о контракте с Папаяннисом до конца сезона
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«Портленд» договорился о контракте с Папаяннисом до конца сезона 

Чемпионат.com 10 часов назад
Руководство «Портленд Трэйл Блэйзерс» подпишет контракт с центровым Гиоргиосом Папаяннисом до конца сезона, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Такое решение было принято после истечения первого 10-дневного игрока, который грек подписал с командой из Орегона 6 марта.
Нынешний чемпионат Папаяннис начинал в составе «Сакраменто Кингз», но был отчислен из калифорнийского клуба перед дедлайном. В нынешнем регулярном чемпионате он провёл 16 матчей, набирая в них 2,1 очка и собирая 2,3 подбора. Добавим, что на драфте-2016 года центровой был выбран под 13-м номером.
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