«Портленд» договорился о контракте с Папаяннисом до конца сезона

Руководство «Портленд Трэйл Блэйзерс» подпишет контракт с центровым Гиоргиосом Папаяннисом до конца сезона, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски . Такое решение было принято после истечения первого 10-дневного игрока, который грек подписал с командой из Орегона 6 марта.

Нынешний чемпионат Папаяннис начинал в составе «Сакраменто Кингз», но был отчислен из калифорнийского клуба перед дедлайном. В нынешнем регулярном чемпионате он провёл 16 матчей, набирая в них 2,1 очка и собирая 2,3 подбора. Добавим, что на драфте-2016 года центровой был выбран под 13-м номером.