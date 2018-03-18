Ещё
Митчелл обошёл Карри по количеству матчей с 25+ очков в дебютном сезоне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Митчелл обошёл Карри по количеству матчей с 25+ очков в дебютном сезоне 

Чемпионат.com 8 часов назад
Атакующий защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл превзошёл достижение разыгрывающего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Стивена Карри, по количеству матчей в дебютном сезоне, в которых ему удалось набрать более 25 очков. В предыдущем матче с «Сакраменто Кингз» (103:97) Донован записал себе в актив 28 очков.
Таким образом, этот поединок стал для него уже 23 в сезоне, в котором он набрал более 25 очков. Больше матчей с 25+ очков в дебютном сезоне проводили лишь Кармело Энтони (30), Блэйк Гриффин (28) и Леброн Джеймс (24).
Добавим, что на драфте-2017 Митчелл был выбран под 13-м номером.
Чемпионат.com: последние новости
Аналитики: ЦСКА на выезде проиграет «Фенербахче» в баскетбольной Евролиге Дабл-дабл Элегара не спас «Локомотив-Кубань» в матче с «Цмоки-Минск» «Хьюстон» победил «Нью-Орлеан», Харден набрал 32 очка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Зенита» решил покинуть Россию38
Российский болельщик помешал биатлонисту Бабикову7
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
У Иванович и Швайнштайгера родился ребенок9
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение