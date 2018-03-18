Митчелл обошёл Карри по количеству матчей с 25+ очков в дебютном сезоне

Атакующий защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл превзошёл достижение разыгрывающего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Стивена Карри, по количеству матчей в дебютном сезоне, в которых ему удалось набрать более 25 очков. В предыдущем матче с «Сакраменто Кингз» (103:97) Донован записал себе в актив 28 очков.

Таким образом, этот поединок стал для него уже 23 в сезоне, в котором он набрал более 25 очков. Больше матчей с 25+ очков в дебютном сезоне проводили лишь Кармело Энтони (30), Блэйк Гриффин (28) и Леброн Джеймс (24).

Добавим, что на драфте-2017 Митчелл был выбран под 13-м номером.