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15 очков Еловаца помогли «Нижнему Новгороду» вырвать победу у «Астаны»
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15 очков Еловаца помогли «Нижнему Новгороду» вырвать победу у «Астаны» 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Чемпионат.com
«Нижний Новгород» дома переиграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Решающей в матче стала четвёртая четверть — практически всю игру команды шли на равных, к заключительному отрезку хозяева вели с преимуществом в одно очко, но в заключительном игровом отрезке в какой-то момент отпустили соперника вперёд. Однако в концовке смогли собраться и вырвать победу из рук астанинских баскетболистов. Решающий бросок оказался на счету Артёма Комолова, забросившего трёхочковый за 6 секунд до финальной сирены. Итоговый счёт — 79:78 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Стеван Еловац, набравший 15 очков и совершивший 5 подборов. В составе гостей отличился Ларри Гордон, на счету которого 17 очков и 4 подбора.
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