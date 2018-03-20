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Винс Картер стал 22-м в списке самых результативных игроков в истории НБА
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Винс Картер стал 22-м в списке самых результативных игроков в истории НБА 

Чемпионат.com 8 часов назад
Защитник «Сакраменто Кингз» Винс Картер во встрече с «Детройт Пистонс» обошёл Патрика Юинга в списке снайперов Национальной баскетбольной ассоциации, расположившись на 22-й строчке рейтинга. Теперь в активе 41-летнего баскетболиста 24 817 очков, что на два больше, чем у Юинга.
За свою карьеру в НБА Винс Картер провёл 1395 матчей, собрал 6257 подборов, отдал 4567 передач, перехватил 1462 мяча и сделал 834 блок-шота.
Фотография опубликована в официальном «твиттере» НБА.
В списке самых результативных игроков за всю истории Ассоциации лидирует Карим Абдул-Джаббар, набравший 38 387 очков. На второй строчке находитсяКарл Мэлоун, в активе которого 36 928 очков. Замыкает тройку Коби Брайант, отметившийся за карьеру 33 643 очками. Из действующих баскетболистов выше всех находятся Дирк Новицки (6 место, 31 112 очков), а также Леброн Джеймс (7 место, 30 697 очков).
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