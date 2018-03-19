Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл «Астану» из Казахстана

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» одержал победу над командой «Астана» из Казахстана. Матч, который состоялся вчера. 18 марта, завершился со счетом 79:78. Об этом сообщается на официальном сайте БК «НН».

В первой четверти игры обе команды порадовали своих болельщиков. На перерыв соперники ушли с равным счетом — 24:24. Вторая четверть прошла с переменным успехом. На ее последних секундах нижегородцам удалось захватить лидерство с разницей в одно очко. Третья четверть завершилась со счетом 58:57 в пользу БК «НН».

В заключительной четверти развернулась упорная борьба, которая шла до последних минут. В последней атаке разыгрывающий Иван Стребков отдал мяч защитнику Артему Комолову , и тот вместе с воем сирены забил дальний бросок, установив окончательный счет 79:78.

«Каторжная сегодня была победа. Хочу поздравить «Астану» с хорошей игрой. Неслучайно до сегодняшнего дня они имели четыре победы в последних пяти матчах. Нам сейчас надо сесть и поговорить, почему мы сегодня играли так, как будто это не решающий поединок. Хотя, начиная с сегодняшнего матча и до конца регулярного чемпионата, у нас все игры будут решающие для попадания в плей-офф. Нельзя играть в расслабленном состоянии, нельзя проявлять неуважение к сопернику, — отметил главный тренер БК «НН» Зоран Лукич.

Напомним, 28-летний тяжелый форвард Сергей Торопов пополнил баскетбольный клуб «Нижний Новгород».

Фото: БК «НН»