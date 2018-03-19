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«Нью-Орлеан» победил «Бостон», Энтони Дэвис набрал 34 очка
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«Нью-Орлеан» победил «Бостон», Энтони Дэвис набрал 34 очка 

Чемпионат.com 13 часов назад
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал на домашнем паркете «Бостон Селтикс» и победил со счётом 108:89 (20:28, 27:21, 35:27, 26:13).
Для «Пеликанс» это лишь вторая победа в последних 6 матчах, и они продолжают вести отчаянную борьбу за попадание в плей-офф. «Бостон» без Кайри Ирвинга, Джейлена Брауна и Маркуса Смарта потерпел третье поражение в четырёх матчах.
Самым результативным игроком матча стал форвард «пеликанов» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов. Также дабл-дабл в активе партнера Дэвиса по команде Николы Миротича (16 очков и 10 подборов).
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