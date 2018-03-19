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Дабл-дабл Хардена помог «Хьюстону» победить «Миннесоту»
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Дабл-дабл Хардена помог «Хьюстону» победить «Миннесоту» 

Газета.Ru 12 часов назад
Фото: Reuters
"Хьюстон Рокетс" победил "Миннесоту Тимбервулвз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 129:120, сообщает "Советский спорт".
Самым результативным игроком в составе победителей стал Джеймс Харден, отличившийся дабл-даблом (34 очка, 12 передач). У "Миннесоты" Джеф Тиг набрал 23 балла и 11 передач.
"Рокетс" одержали пятую победу кряду.
НХЛ. Регулярный чемпионат"Миннесота Тимбервулвз" (Миннеаполис) — "Хьюстон Рокетс" (Хьюстон) — 120:129 (23:38, 33:39, 35:30, 29:22)
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