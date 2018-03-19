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Энтони вышел на 19-е место среди самых результативных игроков в истории НБА
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Энтони вышел на 19-е место среди самых результативных игроков в истории НБА 

Чемпионат.com 7 часов назад
Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Кармело Энтони, набрав 15 очков в матче регулярного чемпионата с «Торонто Рэпторс», довёл их общее количество за карьеру в НБА до 25 289 (24,2 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Реджи Миллера и вышел на 19-е место среди самых результативных баскетболистов в истории лиги.
Теперь ближайшим к Энтони в списке является Алекс Инглиш с 25 613 очками, а из действующих игроков его опережают только Леброн Джеймс (30 657) и Дирк Новицки (31 112).
Встреча завершилась выездной победой «Оклахома-Сити» со счётом 132:125.
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