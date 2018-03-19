Президент баскетбольного ЦСКА рассказал о переходе Теодосича в команду НБА 

«У меня двоякое чувство. Как поклонник таланта Теодосича могу сказать — ему надо было уезжать в NBA три года назад. Как президент клуба — я рад, что он остался в ЦСКА и провел у нас великолепные шесть лет. Конечно, за это время можно было выиграть больше титулов Евролиги. Но что дано, то дано. В любом случае Теодосич — один из тех игроков, которые навсегда останутся в истории нашего клуба. Милош мне как родной. Я переживаю за него и желаю ему крепкого здоровья. Остальное он умеет», — цитирует Ватутина газета «Известия».