Ещё
Президент баскетбольного ЦСКА рассказал о переходе Теодосича в команду НБА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент баскетбольного ЦСКА рассказал о переходе Теодосича в команду НБА 

Газета.Ru 5 часов назад
«У меня двоякое чувство. Как поклонник таланта Теодосича могу сказать — ему надо было уезжать в NBA три года назад. Как президент клуба — я рад, что он остался в ЦСКА и провел у нас великолепные шесть лет. Конечно, за это время можно было выиграть больше титулов Евролиги. Но что дано, то дано. В любом случае Теодосич — один из тех игроков, которые навсегда останутся в истории нашего клуба. Милош мне как родной. Я переживаю за него и желаю ему крепкого здоровья. Остальное он умеет», — цитирует Ватутина газета «Известия».
Газета.Ru: последние новости
Дабл-дабл Хардена помог "Хьюстону" победить "Миннесоту" УНИКС уступил "Баварии" и покинул баскетбольный Еврокубок "Химки" в гостях победили "Маккаби" в матче Евролиги
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-19722
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз2
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
Россияне мстят за Олимпиаду-201814
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение