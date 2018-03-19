Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972

Раскрыта правда о победе советской сборной в баскетбольном финале ОИ-1972

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер , работавший во время Олимпийских игр 1972 года судьей-хронометристом, раскрыл подробности победы советской сборной по баскетболу над национальной командой США. Его слова приводит «Спорт-экспресс».

Блаттер рассказал, что перед победным броском Александра Белова оставалось не три секунды, а одна.

«Пусть и всего одна, но игру нельзя считать завершенной. Вопрос решался генеральным секретарем Международной федерации баскетбола Уильямом Джонсом. Он решил сыграть три секунды, потому что одной секундой возобновить матч невозможно», — вспомнил спортивный чиновник.

По словам бывшего президента ФИФА, техник перевел часы, так что на секундометре остались не доигранными три секунды.

«Мяч был у русских, они вводили его в игру. Время пошло, мяч полетел через всю площадку к одному из ваших баскетболистов. И он послал его в корзину. Сразу после этого три секунды истекли. В результате Россия выиграла с преимуществом в одно очко», — добавил он.