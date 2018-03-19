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Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972
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Раскрыта правда о победе баскетбольной сборной СССР на ОИ-1972 

Рамблер 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Знаменитых трех секунд, решивших судьбу финального матча баскетбольных сборных СССР и США на Олимпийских играх в 1972 году, на самом деле не было. Об этом рассказал экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер, работавший на том матче хронометристом.
По словам Блаттера, на часах судьи оставалась только одна секунда, и он уже собирался завершить матч, но пока время не истечет полностью, игру нельзя считать завершенной. И тогда генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (ФИБА) Уильям Джонс принял решение сыграть три секунды.
«Джонс сказал: "Добавляем три секунды". Техник перевел часы, так что на секундомере остались недоигранными три секунды. Мяч был у русских, они вводили его в игру. Время пошло, мяч полетел через всю площадку к одному из ваших баскетболистов. И он послал его в корзину. Сразу после этого три секунды истекли. В результате Россия выиграла с преимуществом в одно очко», — вспоминает Блаттер в интервью «Спорт-Экспрессу».
В финале Олимпиады 1972 года в Мюнхене сборная СССР обыграла команду США со счетом 51:50. Победное очко команде принес Александр Белов. Сборная США с поражением не согласилась и отказалась от серебряных медалей.
 Ещё 8 источников 
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