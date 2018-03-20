Трипл-дабл Джеймса принес «Кливленду» победу над «Милуоки» 

«Кливленд Кавальерс» обыграл «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 124:117, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей трипл-даблом отметился Леброн Джеймс, которого признали лучшим игроком прошлой недели. На его счету 40 очков, 12 подборов и 10 передач. У «Милуоки» Яннис Адетокумпо отметился дабл-даблом (37 очков, 11 подборов).
"Кливленд" выиграл второй матч подряд.
В других матчах «Индиана» победила «Лейкерс» (110:100), а «Филадельфия» оказалась сильнее «Шарлотт» (108:94).
НБА. Регулярный чемпионат "Кливленд Кавальерс" (Кливленд) — «Милуоки Бакс» (Милуоки) — 124:117 (26:25, 38:32, 29:28, 31:32)