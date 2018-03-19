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Тренер клуба НБА «Кливленд» Лью временно покинет команду из-за проблем со здоровьем
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Тренер клуба НБА «Кливленд» Лью временно покинет команду из-за проблем со здоровьем 

ТАСС 10 часов назад
ТАСС, 19 марта. Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд» Тайрон Лью заявил, что на неопределенный срок приостановит тренерскую деятельность из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу НБА.
"После многих разговоров с нашими врачами и [генеральным менеджером клуба] Коби Альтманом пришел к выводу, что мне нужно на некоторое время прекратить тренерскую деятельность, так будет лучше для команды. В течение всего года у меня были тревожные симптомы, но точного диагноза поставлено не было. Сейчас моя цель состоит в том, чтобы привести себя в порядок и затем продолжить работу с командой и привести ее к чемпионству", — сказал Лью.
Лью возглавил «Кливленд» в 2016 году и в первом же сезоне стал вместе с командой чемпионом НБА. В текущем сезоне «Кливленд» занимает третье место в Восточной конференции в регулярном чемпионате НБА, одержав 40 побед при 29 поражениях.
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