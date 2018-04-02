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29 очков Кевина Дюранта помогли «Голден Стэйт» победить «Финикс»
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29 очков Кевина Дюранта помогли «Голден Стэйт» победить «Финикс» 

Чемпионат.com 1 час назад
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА. «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу в домашнем матче с «Финикс Санз» — 117:107 (22:24, 36:35, 36:18, 23:34).
Лучшим в составе победителей стал форвард Кевин Дюрант, на счету которого дабл-дабл — 29 очков, 11 подборов и 8 передач. Дрэймонд Грин отметился дабл-даблом из 13 очков и 12 передач, Клэй Томпсон набрал 23 очка. В составе «Финикса» лучшим стал форвард Маркис Крисс, записавший на свой счёт 22 очка. Драган Бендер заработал дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов. На счету разыгрывающего Тайлера Юлиса 9 передач.
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