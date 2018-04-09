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34 очка Клэя Томпсона помогли «Голден Стэйт» одолеть «Финикс»
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34 очка Клэя Томпсона помогли «Голден Стэйт» одолеть «Финикс» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В последнем матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Финикс Санз» на домашней площадке принимал «Голден Стэйт Уорриорз» и уступил со счётом 100:117 (29:33, 21:31, 22:27, 28:26).
Самым результативным игроком матча стал защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон, на счету которого 34 очка. Кевин Дюрант отметился 17 очками и 9 передачами. Самым результативным в составе «Санз» стал Дануэл Хаус (22 очка, 8 подборов). Дабл-даблы оформили центровой Алексей Лень (16 очков, 10 подборов) и разыгрывающий Тайлер Юлис (15 очков, 10 передач).
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