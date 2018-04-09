34 очка Клэя Томпсона помогли «Голден Стэйт» одолеть «Финикс»

В последнем матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Финикс Санз» на домашней площадке принимал «Голден Стэйт Уорриорз» и уступил со счётом 100:117 (29:33, 21:31, 22:27, 28:26).