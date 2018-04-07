Букер, Уоррен, Пэйтон и Уильямс не помогут «Финиксу» в матче с «Голден Стэйт»

9 апреля в 04:00 (мск) стартует игра регулярного чемпионата НБА между «Финикс Санз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Команда из Аризоны на матч с действующими чемпионами выйдет без ряда ключевых исполнителей, а также игроков ротации.