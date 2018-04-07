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Букер, Уоррен, Пэйтон и Уильямс не помогут «Финиксу» в матче с «Голден Стэйт»
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Букер, Уоррен, Пэйтон и Уильямс не помогут «Финиксу» в матче с «Голден Стэйт» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
9 апреля в 04:00 (мск) стартует игра регулярного чемпионата НБА между «Финикс Санз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Команда из Аризоны на матч с действующими чемпионами выйдет без ряда ключевых исполнителей, а также игроков ротации.
Так, главная звезда команды Девин Букер пропустит матч с калифорнийцами из-за повреждения руки, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Скотт Бордоу. Ещё два защитника, Ти Джей Уоррен и Элфрид Пэйтон пропустят матч из-за проблем с коленями. По этой же причине не сыграет в этом поединке и недавно вернувшийся в строй тяжёлый форвард Алан Уильямс.
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