«Голден Стэйт» победил «Сакраменто» в матче НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» в гостях обыграл «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации со счетом 112:96 (28:25, 29:24, 36:20, 19:27). Об этом сообщает «Советский спорт».

Лучшими в составе победителей стали форвард Кевин Дюрант , на счету которого дабл-дабл — 27 очков и 10 подборов, а также Клэй Томпсон , набравший 25 очков. В составе проигравших лучшим стал защитник Бадди Хилд с 19 очками. Де'Аарон Фокс записал в свой актив 15 очков и сделал 8 передач.

НБА — регулярный чемпионат Сакраменто Кингз (Сакраменто) — Голден Стэйт Уорриорз (Окленд) — 96:112 (25:28, 24:29, 20:36, 27:19)