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«Голден Стэйт» победил «Сакраменто» в матче НБА
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«Голден Стэйт» победил «Сакраменто» в матче НБА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: НБА
«Голден Стэйт Уорриорз» в гостях обыграл «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации со счетом 112:96 (28:25, 29:24, 36:20, 19:27). Об этом сообщает «Советский спорт».
Лучшими в составе победителей стали форвард Кевин Дюрант, на счету которого дабл-дабл — 27 очков и 10 подборов, а также Клэй Томпсон, набравший 25 очков. В составе проигравших лучшим стал защитник Бадди Хилд с 19 очками. Де'Аарон Фокс записал в свой актив 15 очков и сделал 8 передач.
НБА — регулярный чемпионат Сакраменто Кингз (Сакраменто) — Голден Стэйт Уорриорз (Окленд) — 96:112 (25:28, 24:29, 20:36, 27:19)
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