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«Голден Стэйт» проиграл «Индиане», «Клипперс» победили «Милуоки»
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«Голден Стэйт» проиграл «Индиане», «Клипперс» победили «Милуоки» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Двумя матчами завершился очередной игровой день в НБА.
«Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете принимал «Индиану Пэйсерс» и уступил со счётом 81:92 (27:18, 21:21, 22:29, 11:24).
Самым результативным игроком матча в составах обеих команд стал атакующий защитник «Индианы» Виктор Оладипо, набравший 24 очка.
«Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке победил «Милуоки Бакс» со счётом 105:98 (35:29, 27:27, 16:26, 27:16).
Самым результативным игроком матча стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 26 очков.
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