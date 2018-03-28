«Голден Стэйт» проиграл «Индиане», «Клипперс» победили «Милуоки»

Двумя матчами завершился очередной игровой день в НБА.

«Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете принимал «Индиану Пэйсерс» и уступил со счётом 81:92 (27:18, 21:21, 22:29, 11:24).

Самым результативным игроком матча в составах обеих команд стал атакующий защитник «Индианы» Виктор Оладипо , набравший 24 очка.

«Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке победил «Милуоки Бакс» со счётом 105:98 (35:29, 27:27, 16:26, 27:16).